Infortunio Salah, la stella dell’Egitto salterà gli impegni con la nazionale: è a rischio anche per Liverpool Napoli

Cresce l’apprensione in casa Liverpool a seguito del comunicato dell’Egitto sulle condizioni di Mohamed Salah, vittima di un infortunio alla caviglia sinistra.

Il fenomeno africano salterà gli incontri con il Kenya e le Comore, ma non solo. Salah potrebbe anche non riuscire a recuperare in tempo per l’impegno di Champions League contro il Napoli di Ancelotti.