Liverpool, Kabak: «Sono nella squadra dei miei sogni»

Prime parole da calciatore del Liverpool per il neo acquisto dei Reds Ozan Kabak

Prime parole da calciatore del Liverpool per Ozan Kabak, rinforzo dei Reds per una difesa che in questa stagione a pian piano perso i pezzi. Il turco era stato a lungo anche nel mirino del Milan, prima poi dell’arrivo di Tomori. Kabak ha parlato ai canali ufficiali del club inglese.

«Il Liverpool è stata la mia squadra d’infanzia quindi ho sempre voluto venire qui. Giocare in questo fantastico stadio di fronte a fan incredibili. Era un sogno che ho sempre avuto e finalmente si è avverato. Per quanto riguarda le mie ambizioni, il Liverpool è una grande squadra con grandi giocatori. Non importa quanti giocatori sono infortunati o chi gioca in difesa. L’importante è che io faccia bene il mio lavoro. Ho guardato le ultime partite e la difesa ha giocato alla grande. L’allenatore deciderà quando andrò in campo e quando dovrò sedermi in panchina. Darò tutto il meglio al cento per cento e sarò pronto quando si presenterà l’occasione».