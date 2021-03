Liverpool, Klopp addio? L’agente smentisce: «Il suo lavoro non è finito»

L’agente di Jurgen Klopp ha smentito il possibile addio dell’allenatore al Liverpool a fine stagione

La stagione difficile del Liverpool ha messo in dubbio il futuro di Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds. Il ciclo dell’allenatore tedesco potrebbe essersi concluso ma, a smentire queste voci, ci ha pensato l’agente del manager ai microfoni di Sport 1.

«Non ci sono porte di servizio aperte perché Jurgen ha ancora un contratto triennale con i Reds. Anche lui lo ha detto molto chiaramente in modo che non ci fosse spazio per speculazioni. Se Klopp lo dice così chiaramente è perché è così. Inoltre non ha finito il suo lavoro con il Liverpool».