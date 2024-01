Liverpool, Klopp: «Ecco cosa penso di Henderson all’Ajax»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bournemouth

HENDERSON – «Non gli ho parlato ma sono felice per lui perché sembra che sia felice e questa è la cosa più importante per me. Non so perché stiamo sempre a giudicare le scelte altrui: a volte le decisioni sembrano perfette subito, altre volte è diverso. Per lui quella in Arabia Saudita è stata un’esperienza interessante al 100%.

Quando ho parlato con lui mi ha detto che dal punto di vista calcistico era assolutamente soddisfacente, al 99%. Sono all’inizio, ci sono tanti aspetti da migliorare ma non è stato critico al riguardo. Ma poi ha pensato che fosse meglio per lui e la sua famiglia tornare in Europa e ora è in Olanda. L’Ajax è un club sensazionale, che vive un momento difficile. Ha sempre giocato il miglior calcio quando ha unito il vero talento con l’esperienza.

Jordan farà parte del gruppo esperto. Ora sono quinti e possono sono migliorare insieme. In Inghilterra la gente pensa solo ‘Perché vanno all’estero quando tutti vogliono venire in Inghilterra?’. Per quanto bello sia questo Paese, è un’esperienza da vivere. Per me è è stato lo stesso. Ora può divertirsi giocando e anche la famiglia si divertirà perché la città è meravigliosa. Sono molto felice per lui».