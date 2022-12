E’ terminata la prima frazione dell’amichevole tra Liverpool e Milan. I Reds sono momentaneamente in vantaggio per 2-1

Il primo tempo dell’amichevole invernale tra Liverpool e Milan è terminato 2-1.

Per i Reds sono andati a segno Alcantara e Salah, mentre per i rossoneri è andato in gol Saelemaekers. Nel secondo tempo, dunque, la squadra di Pioli dovrà cercare di rimontare.