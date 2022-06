Liverpool, Nunez si presenta: «Voglio vincere trofei. Sto sognando come un bambino»

L’attaccante Darwin Nunez si presenta con le prime parole da giocatore del Liverpool, dopo l’ufficialità arrivata nella giornata di ieri

«Sono veramente contento di essere qui. Ci sono dei grandi calciatori in questa squadra e il loro modo di giocare è identico al mio. Spero di poter dare tutto ciò che ho per aiutare la squadra. Sto sognando come un bambino. Voglio vincere dei titoli, questo è uno dei motivi che mi hanno convinto a venire qui. Sono rimasto impressionato dalla bacheca di trofei»