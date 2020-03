Liverpool, Van Dijk: il difensore olandese è fondamentale nella manovra

Oltre che essere un grande difensore, Van Dijk è uno dei principali registi della manovra del Liverpool. L’olandese ha qualità sublimi nel gioco lungo, i suoi cambi di campo e passaggi alti generano tanti pericoli. In ogni caso, è anche molto pulito nel gioco breve.

Most accurate passes in Europe's top five leagues in 2020:

🥇 V. Van Dijk (@LFC) — 915

🥈 S. Busquets (@FCBarcelona) — 814

🥉 J. Gomez (@LFC) — 737 pic.twitter.com/7ZLG67FL3d

