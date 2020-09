Locatelli: «Ho passato dei momenti difficili, ora mi godo questo splendido momento»

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia contro l’Olanda. Le sue parole

ESORDIO – «Esordio dei sogni, penso sia il momento più bello della mia carriera. Dedico questo obiettivo alla mia famiglia e alla mia ragazza, che sono stati sempre vicini anche nei momenti difficili. Ora voglio togliermi altre soddisfazioni».

ITALIA – «È stato semplice scendere in campo. Quando giochi con con calciatori forti è più facile. Voglio spendere una parola per Bonucci e Chiellini che mi hanno aiutato molto quando sono arrivato. È bello giocare con questo gruppo e con questi giocatori, spero di farlo per tanto tempo».

CRESCITA – «È bello riguardare il percorso fatto, visto che ho subito delle delusioni enormi. Ora voglio godermi questo momento con chi mi è stato sempre vicino».