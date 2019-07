L’offerta del Tottenham per Dybala non è di 90 milioni: la Juve non ci sta

La Juventus avrebbe rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro per Dybala: l’argentino andrà via solo per una maxi-offerta

In Inghilterra si è parlato di un’offerta del Tottenham da 90 milioni di euro per Paulo Dybala. Secondo La Stampa però le cifre riportate dai tabloid inglesi non sarebbero veritiere.

Il Tottenham ha presentato un’offerta alla Juve per Dybala ma non superiore ai 50 milioni di euro. La Juventus l’ha considerata insufficiente e punta a rilanciare l’argentino che sarà ceduto solo di fronte a cifre molto più alte.