Lookman: «Orgoglioso di aver scritto la storia di Bergamo e dell'Atalanta. Gasperini mi ha detto...»

Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman tra l’inizio di stagione e la vittoria dell’Europa League l’anno scorso

A France Football, l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione: tra la finale vinta contro il Leverkusen e questa nuova stagione nerazzurra.

LE PAROLE – «Quando ho visto il mio nome tra i 30 candidati per il Pallone d’Oro mi sono detto che era una cosa da pazzi. Europa League? La sensazione di vincere e avere l’oro al collo è una sensazione imparagonabile. E scrivere la storia in una città piccola come Bergamo è qualcosa di straordinario. Mi ha molto colpito il fatto che Gasperini qualche giorno dopo mi abbia detto che sono entrato a far parte della storia del calcio. È vero, è un onore, ma ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Una cosa pazza. Ed essere il solo africano della lista è ancora più speciale. Ne sono fiero. È un onore, sapendo da dove vengo. Esultanza? È nata a Bergamo e viene dal mio nome: Look-man».