A tutto Lotito: «Dopo la Juve nessuno ha vinto come noi, ecco la verità su Milinkovic»

Lunga intervista a Claudio Lotito sulle pagine di Leggo: il presidente biancoceleste si sofferma sul caso Milinkovic e sul mercato

Torna a parlare Claudio Lotito sulle pagine di Leggo. Il presidente biancoceleste ha svelato alcuni retroscena sul caso Milinkovic-Savic e ha lodato il club per quanto fatto fino a questo momento sotto la sua presidenza.

MERCATO – «Dopo la Juventus, siamo la società che ha vinto più di tutti. Quando presi la Lazio fatturava 84 milioni e ne spendeva 86,5 con 550 milioni di debiti. Lo scorso anno abbiamo chiuso il bilancio con 38 milioni utili e con 193 milioni di ricavi con quelli straordinari, a conferma che siamo proiettati verso una crescita esponenziale».

MILINKOVIC – «Io creo un rapporto familiare, se mi dovesse porre un problema per la propria soddisfazione di carriera, sono pronto ad accontentarlo. L’obiettivo è entrare a far parte di quelle società che sono diventate un punto di riferimento in Europa e che oggi sono 12. Ma è normale che un giocatore che dimostra di essere internazionale aspiri a giocare in un grandissimo club. Non siamo ancora arrivati a questa fase, ma se un calciatore dovesse venire da me in maniera figliale troverei ingiusto privarlo di questa opportunità e poi oggi avrei meno argomenti. Inoltre, se vuoi mantenere un clima armonico devi cercare di accontentare i giocatori»