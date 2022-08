Lotito: «La Lazio dovrebbe risarcire il Campobasso»

Le parole di Lotito, candidato per Forza Italia in Molise: «La Lazio sancì la retrocessione del Campobasso, ora deve essere risarcito»

Claudio Lotito, candidato per Forza Italia in Molise ha parlato al Centrum Palace di Campobasso per la presentazione della sua candidatura. Tra gli argomenti toccati anche il calcio e la mancata iscrizione del Campobasso in Lega Pro. Di seguito le sue parole riportate dal Quotidiano del Molise.

«É uno dei problemi che affronteremo, ma non voglio strumentalizzazioni. Sono a disposizione, anche con un coinvolgimento in prima persona. Lo dico da candidato e spero da eletto: voglio che il Campobasso torni nel calcio professionistico e voglio risarcirlo. La Lazio nel 1987 in uno spareggio a Napoli determinò la retrocessione del Campobasso. Ora la Lazio deve ridare qualcosa al Campobasso. E io sono a disposizione».