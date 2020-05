Lotito: «Oggi siamo la grande Lazio, non più una lazietta»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito elogia il proprio lavoro alla guida del club biancoceleste. Le sue parole

Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Nessuna parola sulla ripartenza del calcio italiano, solo un grande elogio per la crescita del club sotto la sua gestione. Ecco le dichiarazioni riprese dal sito ufficiale del club.

«Oggi siamo la grande Lazio, non più una lazietta. Quest’ultima, rappresenta un momento di difficoltà nella nostra storia. Ora siamo indipendenti, agiamo in totale autonomia. Io gestisco la Lazio come se fosse un altro mio figlio. Vorrei che tutti siano orgogliosi di appartenere a questa squadra. Ho fatto rifare tutto il muro di cinta del Centro Sportivo, dandogli un’identità. Verrà posto sul muro un grande scudetto illuminato con il simbolo della Lazio illuminato. Inoltre, sul cancello verranno poste due ali a destra e sinistra. Combattiamo per essere i primi in tutti i campi, riorganizzando tutto il sistema biancoceleste».