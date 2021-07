Lotito: «Vaccinati tutti i giocatori della Lazio. Le illazioni sui giornali...»

Il presidente Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per annunciare che tutti i giocatori si sono vaccinati

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il presidente Claudio Lotito ha annunciato che tutti i calciatori biancocelesti si sono sottoposti a vaccino, rispondendo poi alle illazioni apparse sui giornali quest’oggi. Le sue dichiarazioni.

«Abbiamo dato un segnale di senso civico e rispetto, tutela della salute dei nostri giocatori e di tutti coloro che entrano in contatto con la squadra. L’iniziativa è nata prima dell’appello del premier Draghi, quando ho contattato il presidente della regione Veneto per chiedergli di mettere a disposizione l’ULSS Belluno per procedere alla vaccinazione. La risposta di Zaia è stata efficiente e rapidissima, ora i nostri tifosi guarderanno con soddisfazione a questa iniziativa. Illazioni dei giornali? Tutto falso, non è vero che alcuni calciatori non avrebbero voluto sottoporsi a vaccinazione. A parte cinque componenti ai quali era già stato somministrato, oggi si è vaccinata tutta la squadra, lo staff e gli addetti ai lavori».