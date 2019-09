Lotta al razzismo, la bella iniziativa dell’Everton con Kean protagonista – FOTO

L’Everton ha deciso di dare un forte segnale al razzismo e sabato esporrà uno striscione con raffigurato Moise Kean

L’Everton manda un chiaro segnale al razzismo e ai tifosi razzisti. Come rende noto un tweet del club inglese, sabato nel big match casalingo contro il Manchester City verrà esposto uno striscione in italiano con la scritta NO AL RAZZISMO.

Al centro di tale striscione ci sarà l’ex Juve Moise Kean arrivato ai Toffees in estate. Bellissimo gesto da parte dell’Everton a cui dovrebbero ispirarsi molti club italiani.