Lotta salvezza, Spezia e Benevento inguaiano le inseguitrici

Le vittorie di Spezia e Benevento danno uno strattone decisivo alla lotta salvezza, ora circoscritta a quattro squadre

La 28esima giornata di campionato è stata molto importante dal punto di vista della lotta salvezza. Due risultati, su tutti, hanno dato uno strattone che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica retrocessione o permanenza in Serie A. Ovvero, la vittoria dello Spezia contro il Cagliari, in quello che era un vero e proprio scontro salvezza, e l’inaspettato successo del Benevento in casa della Juventus che rilancia gli uomini di Inzaghi che stavano per impantanarsi nelle zone bollenti della classifica. Al contempo, le sconfitte del Parma col Genoa, del Torino in casa della Sampdoria, del Crotone in casa col Bologna e appunto del Cagliari sembrano quasi circoscrivere la corsa per restare nella massima seria a queste quattro squadre.

LOTTA SALVEZZA – Con la conquista dei tre punti in questa giornata, infatti, Spezia e Benevento salgano a quota 29 punti a +6 sul Torino quartultimo, che ha però una partita in meno, e +7 sul Parma terzultimo. Il Crotone ultimo a quota 15 sembra ormai spacciato, considerando anche che giocherà il prossimo match in casa del Napoli. Sarà invece importantissima, al rientro dalla sosta, la sfida del Vigorito tra Benevento e Parma che potrebbe da un lato dare lo slancio decisivo ai giallorossi e far sprofondare i ducali, e dall’altro riaprire tutto. Incontro molto più complicato per il Torino che sfiderà, in casa, la Juventus nel derby in una partita fondamentale per entrambe le squadre.