No a Cavani, sì ai giovani: il Napoli su Lozano, Almendra e Traoré

Il Napoli ha detto di no al ritorno di Cavani. Il club azzurro punta i giovani: nel mirino Lozano, Almendra e Traoré. Più Barella

Edinson Cavani torna a Napoli? Il presidente De Laurentiis nei mesi scorsi aveva fatto sognare i tifosi azzurri ma Cristiano Giuntoli, ds azzurro, ha chiuso le porte al possibile ritorno del Matador a Napoli: «E’ fortissimo, altroché, però credo che certi nomi non siano coerenti con la filosofia del Napoli. La forza del club è sempre stata quella di avere calciatori con nuove motivazioni. Di avere nuovi Cavani». Napoli dunque alla ricerca di ‘nuovi Cavani’.

Il primo colpo in attacco potrebbe essere Hirving Lozano, esterno d’attacco classe ’95 del Psv che si sta mettendo in evidenza in Olanda e che ha ben figurato all’ultimo Mondiale con il Messico. L’esterno sinistro piace a tanti club ma il Napoli lo sta seguendo con grande insistenza: c’è già stato un primo contatto, si parte da 35 milioni. Azzurri interessati anche a due promettenti centrocampisti (vi parliamo a parte di Barella): Traoré dell’Empoli e Almendra del Boca Juniors. Entrambi classe 2000 ed entrambi con una valutazione attorno ai 20 milioni, sono finiti sul taccuino di Giuntoli. I rapporti con l’Empoli potrebbero favorire il colpo empolese mentre per Almendra si cerca lo sconto sulla clausola da 20 milioni (il Napoli vorrebbe chiudere a 10).