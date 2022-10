L’Udinese di Sottil è il contrario della Juve di Allegri

Confronto tra l’Udinese di Andrea Sottil, tra le sorprese di questo inizio stagione e la Juve di Allegri, che invece non ha ancora ingranato

Bianconeri entrambi, Udinese e Juventus, ma in questo momento la classifica dice che

sono l’una al posto dell’altra. Sottil è a quota 19 punti, a ridosso delle prime, con ben 6

vittorie di fila e ben 12 punti guadagnati in rimonta. Allegri è invece dove ci si sarebbe

aspettato che fossero i friulani, 6 lunghezze sotto, momentaneamente in zona Conference League e con lo spettro di due gare in trasferta – Milan e derby – dove è necessario reggere il ritmo di chi sta davanti.

La differenza tra Juventus e Udinese sta anche tutta nei finali di gara. Ovviamente è

un’esagerazione dire così, ma Sottil si merita tutti i complimenti che Allegri non ha ancora ricevuto per questa prima sezione di campionato. Anche perché i bianconeri del Nord-Est stanno dimostrando di possedere un carattere eccezionale o qualche altra qualità che

consente loro di ricavare il massimo nei minuti conclusivi. Rifacendo al vecchio detto di

Agatha Christie, «un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi

fanno una prova».



Il primo segnale Deulofeu e compagni l’hanno fornito a Reggio Emilia, quando hanno

trasformato un pareggio per 1-1 in un netto successo con 2 gol di differenza. A funzionare

una conclusione da fuori di Samardzic – l’Udinese ha giocatori che se ne assumono la

responsabilità – e una combinazione Pereyra-Beto a chiudere conti già praticamente decisi.

L’Udinese si ripete anche in casa nella giornata successiva e anche in quei casi in zona

Cesarini non si accontenta di una sola rete: di nuovo 1-1 con l’Inter, di nuovo finale sul 3-1

grazie a Bijol ed Arslan. E il nazionale sloveno va a ripetersi anche ieri a Verona, ancora

una volta facendo ricorso al suo tempismo in occasione dei calci da fermo.

Quanto alla Juve, il finale più vibrante è stato quello con la Salernitana, un punto preso e

potevano essere 3. Ma non sarebbero comunque bastati per essere al livello dei bianconeri

migliori…