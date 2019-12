Luis Enrique spegne le polemiche con Moreno: «Non sono qui per giocare a tennis, ho già dato la mia versione»

Il ritorno di Luis Enrique sulla panchina della Spagna ha scatenato le polemiche contro Robert Moreno, ormai ex commissario tecnico. In occasione dei sorteggi di Euro 2020, l’allenatore ex Roma e Barcellona ha voluto chiudere il contenzioso:

«Moreno? Non sono qui per fare una partita a tennis o paddle, ho già dato la mia versione», le parole dell’asturiano.