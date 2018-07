Il club siciliano ha ufficializzato l’acquisto del fidanzato di Ivana Icardi, sorella del bomber dell’Inter. Ecco tutti i dettagli dell’affare Luis Galesio

Il nome di Mauro Icardi riecheggia anche nel Sud Italia, specialmente in quel di Messina. In queste ore, infatti, il club di Serie D ha ingaggiato per la prossima stagione Luis Galesio, centravanti argentino classe ’93, cognato del ben più rinomato fuoriclasse dell’Inter.

Lo scorso anno l’attaccante ha militato nell’Argentina Arma, squadra ligure sempre di Serie D. La sua stagione non è stata molto fortunata e si è conclusa col magro bottino di 2 reti in appena 13 presenze. Il club siciliano, dopo averlo testato durante il pre-ritiro estivo di Mili Marina, ha deciso di puntare su di lui e, soprattutto, sulla sua voglia di riscatto. Luis Galesio è pronto a rimettersi in gioco: gli occhi della città di Messina, e del suo cognato Mauro Icardi, saranno tutti per lui.