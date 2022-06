Lukaku Inter, ci siamo! Manca solo il sì di Zhang: i dettagli

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono a un passo dal chiudere la trattativa per il ritorno di Lukaku. Manca solo il sì del presidente Zhang

Romelu Lukaku è pronto a imbarcarsi per tornare a Milano alla sua cara Inter. Nella giornata di ieri, i nerazzurri e il Chelsea hanno continuato a trattare per il ritorno in Serie A del bomber belga. E una sorta di accordo è stato trovato a 10 milioni per il prestito più alcuni bonus legati alle vittorie di squadra.

Tutto fatto? Quasi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, mancherebbe ancora il sì di Steven Zhang. Il presidente dell’Inter vorrebbe strappare un prezzo migliore ai Blues, considerando che tra prestito e ingaggio i nerazzurri andrebbero a spendere 22 milioni netti per un solo anno. Oggi i due club continueranno a trattare, con il numero uno interista che proverà a strappare un altro piccolo sconto.