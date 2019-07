Lukaku Inter, pronto l’assalto: ma c’è differenza tra domanda ed offerta

Lukaku Inter, pronto il primo assalto dei nerazzurri: ma c’è differenza tra l’offerta e la domanda del Manchester United

L’Inter, rispedito a casa Icardi dal ritiro di Lugano, è pronta per la prima offensiva per Lukaku. In una trattativa per nulla semplice con il Manchester United, che per la punta belga chiede 83 milioni di euro.

I nerazzurri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono infatti pronti a mettere sul piatto una proposta da 65-70 milioni al massimo. Di cui 20 subito, 20 la prossima estate e 20 quella ancora dopo, cui aggiungere appunto 5-10 milioni di bonus a seconda dei traguardi raggiunti.