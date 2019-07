Lukaku Inter, la pista è sempre più fredda: solo un fattore può sbloccarla

Lukaku Inter, la pista per l’attaccante belga del Manchester United è sempre più fredda: solo un fattore può sbloccarla

L’Inter e Lukaku sono sempre più lontani. Al punto che – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – i nerazzurri sono vicini ad abbandonare la pista perché non in grado di rilanciare l’offerta avvicinando quantomeno gli 83 milioni chiesti dal Manchester United.

Una cifra dalla quale i Red Devils non si schiodano, una cifra che al momento l’Inter non è in grado di raggiungere. Se non dopo aver ceduto Icardi generando una robusta plusvalenza. Ma sull’argentino con ogni probabilità si andrà a fine agosto.