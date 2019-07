Lyanco Torino: il centrale che serviva a Mazzarri

Il rinnovo di Lyanco è un’ottima notizia per il Torino di Mazzarri. C’è bisogno di una rosa di qualità per affrontare la (possibile) Europa League

Tra le diverse esigenze di mercato del Torino, c’era quella di sostituire Moretti con un terzo difensore di sinistra di livello. Il rinnovo di Lyanco va in quest’ottica, e aiuta il Torino di Mazzarri sotto diversi aspetti. Prima di tutto, in una squadra senza una grande fase di impostazione, il difensore brasiliano porta buone doti nella gestione del possesso arretrato.

Inoltre, Mazzarri chiede ai terzi di difesa di accorciare in avanti con uscite aggressive basate sulla marcatura a uomo. Lyanco può crescere molto in questo sistema in fase di non possesso.