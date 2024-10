Mac Allister: «Vi spiego le DIFFERENZE tra Klopp e Slot. Sulla sfida contro il BOLOGNA...»

Le PAROLE in CONFERENZA STAMPA di Mac Allister in vista tra il Liverpool e il Bologna. Ecco le DICHIARAZIONI del giocatore

Mac Allister, giocatore del Liverpool, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sfida contro il Bologna in Champions League.

LE PAROLE – «Per noi era molto importante la reazione e penso che sia stata buona. Abbiamo lavorato su certi dettagli, che non avevamo fatto benissimo negli ultimi match. Ne abbiamo parlato tutti insieme, sapevamo che non erano state le migliori partite e abbiamo puntato su vincere quella dopo, come è successo. Penso che non ci sia granché da aggiungere se non che amiamo giocare a calcio. Sì, siamo stanchi perché ci sono tantissime partite ma penso solo che serva una maggiore comunicazione tra le parti, giocatori e allenatori, per poter andare avanti e perseguire quanto chiedono i giocatori. Tra Arne e Jurgen ci sono gli stessi principi. Non penso che la differenza sia grande, abbiamo certi concetti che cambiano e che stiamo cercando di migliorare. Questa è la principale differenza… Poco da aggiungere. Tutti i centrocampisti sono importanti, la competizione ci renderà migliori. Ad essere onesto non ho visto una sola partita loro in questa stagione. So che il manager era alla Fiorentina perché il mio amico Nico Gonzalez ha giocato con lui. Credo che sarà una partita dura, ci aspettiamo una sfida fisica e ci siamo preparati bene. Chiesa? Dal giorno in cui è arrivato si è visto che era felicissimo di essere qui. Dimostra in ogni allenamento quanto sia forte, ci aspettiamo molto da lui, può essere importante per noi. Sono sicuro che si inserirà bene».