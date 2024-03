Maccabi Haifa Fiorentina: dove vederla, orario e formazioni

Al Bozsik Stadium andrà in scena la sfida di Conference League tra Maccabi Haifa e Fiorentina: le ultime di formazione, orario e dove vederla

Al Bozsik Stadium andrà in scena la sfida di Europa League tra Maccabi Haifa e Fiorentina. La gara sul giocherà su un campo neutro per i problemi relativi alla guerra in Israele. Vincenzo Italiano studia qualche cambio di formazioni in vista dell’andata dell’ottavo di finale. La voglia dei viola è quella di ritrovare la verve di fine 2023 per riportare entusiasmo all’ambiente, un po’ affievolito da questa partenza del 2024. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Feingold, Goldberg, Seck; Khalaili, Kasa, Chow, Cornud; Kinda, Rafaelov; Pierrot. Allenatore: Degu. A disposizione: Ntzan, Fucs, A. Mohamed, Kandil, Lesovoj, Simic, Saief, Naor, Ben Shimol.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Parisi, Bonaventura, Mandragora, Barak, Infantino, Belotti, Sottil.

ARBITRO: Rumsas (Lituania)

Maccabi Haifa-Fiorentina: orario e dove vederla

Maccabi Haifa-Fiorentina gara delle ore 21:00del giovedì, è valida per gli ottavi della Conference League. Al Bozsik Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Sky Sport Calcio o sul canale 253 e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Now.