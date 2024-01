Razzismo Maignan, individuato il primo tifoso responsabile dei cori

Novità importante sui cori razzisti contro Maignan durante Udinese Milan: individuato il primo tifoso responsabile

Come riportato da Sky Sport, ci sono novità per quanto concerne i cori razzisti fatti nei confronti di Maignan durante la disputa di Udinese Milan: vinta poi dai rossoneri nel finale per 2-3.

Le telecamere dello stadio hanno infatti individuato il primo tifoso responsabile degli stessi cori razzisti, ora non resta che attendere altre novità (e possibili conseguenze).