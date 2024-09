Maignan Francia, spunta il RETROSCENA nello spogliatoio: SFOGO DURISSIMO, c’entra anche Mbappé

Maignan Francia, spunta un clamoroso RETROSCENA nello spogliatoio dei transalpini: SFOGO DURISSIMO, c’entra anche Mbappé

L’Italia ha vinto una partita pesantissima in casa della Francia per 1-2, match valido per la Nations League. Questa sconfitta, però, non ha per nulla reso contento il portiere del Milan e della nazionale francese, Mike Maignan.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, negli spogliatoio, l’ex portiere del Lille ha rilasciato alcune dichiarazioni nello spogliatoio al termine del match, dove ha criticato il comportamento di alcuni compagni di squadra. Nessuno si è osato parlare o discutere, nemmeno il capitano Mbappé.