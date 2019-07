Malattia Mihajlovic, la società in coro: «Forza Sinisa!»

Malattia Mihajlovic, il mondo del calcio (e non solo) si stringe attorno all’allenatore del Bologna: «Forza Sinisa»

La notizia della malattia di Sinisa Mihajlovic ha scosso tutti. Da uomo di campo, prima calciatore e poi allenatore, può essere apprezzato o meno, ma di fronte a queste notizie il mondo si stringe. Ancor di più quello del pallone, ambiente in cui Sinisa è nato e cresciuto. Dopo la conferenza shock in cui ha dichiarato di avere la leucemia, le società di Serie A si sono strette attorno a lui.

L’hanno fatto utilizzando i social network, in questo caso utilissimi per far arrivare in maniera istantanea il messaggio. Inter, Roma tra le prime, a cui sono seguite tantissime altre. Non solo i club, ma anche figure vicine a lui. Come il suo ex giocatore De Silvestri o lo storico amico Roberto Mancini che lo fa sorridere: «Ti fa un baffo, dobbiamo giocare a padel».