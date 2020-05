Malesani Trento, il tecnico torna in pista? Arrivano le prime smentite

Alberto Malesani potrebbe tornare ad allenare. Il Trento starebbe pensando all’esperto tecnico ex Parma

Il Corriere del Trentino ha sganciato la bomba: Alberto Malesani può tornare in panchina! Il presidente del Trento promosso in Serie D, Giacca, avrebbe avuto dei contatti con il ‘mollo’ che potrebbe rientrare nel giro da allenatore ma anche nelle vesti di dirigente o come consulente, o anche come direttore tecnico.

Il giornalista de Il Giornale, Nicolò Schira, frena gli entusiasmi dei trentini: «Piovono smentite sull’affascinante indiscrezione di Alberto Malesani nuovo tecnico del Trento. Non ci sarà l’ex allenatore di Parma e Fiorentina sulla panchina trentina nella prossima stagione» ha scritto su Facebook.