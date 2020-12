Manchester City, Aguero: «Il ginocchio fa male, non è semplice…»

Sergio Aguero ha parlato dei suoi problemi con il ginocchio che non lo lasciano giocare in tranquillità

«Non è semplice. A volte il ginocchio fa male, di tanto in tanto il dolore si fa sentire. Seguo tutte le raccomandazioni di fisioterapisti e personale medico per recuperare al meglio ma ci vuole un po’ di tempo per tornare. Spero sia in mio potere farlo al più presto. Ho bisogno di tempo, ma la stagione è lunga. La Premier? Sappiamo che con due vittorie di fila tutto può cambiare. La classifica è corta e basterebbe un momento positivo per ritrovarsi nelle posizioni di vetta. Noi ci crediamo e possiamo dire la nostra per il titolo».