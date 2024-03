Manchester City Arsenal: orario, dove vederla e probabili formazioni

All’Etihad Stadium in campo la sfida di Premier League tra Manchester City e Arsenal: orario, dove vederla e le probabili formazioni

All’Etihad Stadium di Manchester in campo la sfida al vertice di Premier League tra Manchester City e Arsenal. Una sfida in cui i Gunners arrivano con un punto in più rispetto alla squadra di Guardiola, in una sfida che vede coinvolto anche il Liverpool. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle favorite per la vittoria del campionato inglese: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Manchester City Arsenal, le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Dias, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland. All. Guardiola

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Jorginho, Odegaard; Gabriel Jesus, Havertz, Saka. All. Arteta

Manchester City Arsenal, orario e dove vederla

Manchester City-Arsenal è in programma domenica 31 marzo alle ore 17.30 all’Etihad Stadium di Manchester. In Italia sarà visibile su Sky Sport, al canale 201 e in 4k sul canale 213. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.