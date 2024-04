City, Bernardo Silva: «Il Real quest'anno è più forte, il 4-0...»

Le parole di Bernardo Silva, calciatore del Manchester City, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid

Bernardo Silva, calciatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid.

REAL MADRID – «Non guardo indietro al 4-0 della scorsa stagione. Sento che il Real Madrid quest’anno è più forte, è l’impressione che ho avuto dall’andata al Bernabéu. Incontreremo i re di questa competizione, quindi vediamo cosa succede. Abbiamo il massimo rispetto per loro per tutto quello che hanno ottenuto. Sono molto pericolosi perché giocano in modo diverso dal nostro. Ti senti come se avessi il controllo della partita e poi dal nulla ti segnano due gol. Individualmente sono forse la squadra migliore al mondo, ma comunque in casa abbiamo grande fiducia».

KROOS E MODRIC – «Per me sono due esempi da seguire dato che giocano nel mio ruolo. La costanza ed il livello con cui competono da 15 anni è semplicemente incredibile».