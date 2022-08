Manchester City, Bernardo Silva: «Qui sono felice, ma...»

Manchester City, Bernardo Silva non si sbilancia sul suo futuro: «Qui sono felice, ma non so cosa accadrà. Rapporto onesto con il club»

Bernardo Silva è uno dei calciatori più discussi in questa sessione di mercato. Guardiola non ha fatto mistero del fatto che lo vorrebbe ancora al Manchester City. Il calciatore ha parlato con ESPN senza però sbilanciarsi sul suo futuro. Di seguito le sue parole.

«Sono molto felice al Manchester City, ma non so cosa accadrà. Vedremo. Io e il club abbiamo un rapporto onesto, entrambi sappiamo cosa vogliamo. La società ci ripete che se non siamo felici possiamo andare via, ma solo portando la giusta cifra. Finché resterò qui rispetterò il club dando il massimo. A prescindere da come andranno le cose, ciò che non verrà mai meno sarà il mio rispetto per tifosi, staff e compagni di squadra».