Manchester City, Guardiola: «Amo giocare i derby»

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester United. Queste le parole del tecnico dei Citizen.

DERBY – «I derby sono sempre speciali. La situazione in questa stagione è un po’ diversa, stiamo giocando per il secondo posto e non per vincere il titolo. Per loro sarà una sfida importante perché hanno bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima Champions League. Dobbiamo tutti cercare di fare il massimo: i giocatori, i manager ed ovviamente i tifosi».

SANÈ – «Sta facendo progressi ma non è ancora al 100%. Deve ritrovare la giusta forma. Migliora di settimana in settimana, proverò a dargli qualche minuto nelle prossime partite, ma sicuramente non giocherà contro il Manchester United»