Manchester City, Guardiola: «Bernardo Silva via? Lui sa come la penso»

Intervenuto in conferenza stampa Pep Guardiola ha parlato del possibile addio al City di Bernardo Silva: le parole dell’allenatore spagnolo

POSSIBILE ADDIO – «Bernardo Silva è un nostro calciatore e lui sa qual è la nostra volontà come club, così come conosce la mia come allenatore e quella dei suoi compagni di squadra. Cosa succederà non lo so, l’ho detto molte volte”. E a tal proposito, in merito al mercato del City, ha risposto: “Se lo considero terminato? Apparentemente sì, ma se dovesse esserci qualche problema inaspettato forse…»