Manchester City, Guardiola annuncia: «De Bruyne è positivo»

Il tecnico spagnolo, Guardiola, del Manchester City ha parlato in conferenza dell’assenza di Kevin De Bruyne per Covid

Pochi minuti fa ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Manchester City, Josep Guardiola, che ha annunciato l’assenza di Kevin De Bruyne in vista del prossimo match. Ecco le sue parole:

DE BRUYNE – «Purtroppo Kevin è risultato positivo al test Covid in Belgio e ha bisogno di dieci giorni di isolamento. Dobbiamo stare attenti, le persone stanno morendo di Covid, è vaccinato quindi speriamo che stia bene. Non c’è preoccupazione per il ritmo partita, ma per l’essere umano.»