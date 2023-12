Manchester City, Guardiola: «Mondiale per club un trofeo che ancora non abbiamo»

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, in vista della semifinale del Mondiale per Club contro Urawa Reds

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale del Manchester City contro l’Urawa Reds, valida per il mondiale per club. Di seguito le sue parole.

«È un piacere essere qui, un onore. Ed è la prima volta per il Manchester City. Lo consideriamo un privilegio, è un onore essere qui. Sappiamo quanto sia difficile vincere questa competizione e devi aver fatto qualcosa speciale in passato per essere qui. È difficile vincere e i giocatori lo sanno. Ecco perché vogliamo giocare bene domani. Cosa significherebbe vincere il Mondiale per club? Prima di tutto dobbiamo raggiungere la finale per conquistare questo trofeo ed è una semifinale difficile. Certo che vogliamo vincerlo, è un trofeo che non abbiamo. Chiuderà un piccolo cerchio nel senso che abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere».