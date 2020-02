Manchester City: il dopo Aguero si chiama Haaland

Erling Braut Haaland ha stregato tutte le big europee: il Manchester City starebbe pensando a lui per il dopo Aguero

Si avvicina la fine della storia tra il Manchester City e il Kun Aguero. L’attaccante argentino è al City dal 2011 ed il suo contratto scade il prossimo anno, quando avrà 33 anni.

Il Manchester City non vuole farsi trovare impreparato per la sostituzione e starebbe lavorando per portare Haaland il prossimo anno in Inghiltterra, con il benestare del Borussia Dortmund, come riporta il portale 90min.com.