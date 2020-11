Manchester City Liverpool, Klopp: «La partita più difficile al mondo»

Jurgen Klopp ha parlato delle difficoltà di affrontare il Manchester City

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di domenica contro il Manchester City.

«Sarà una partita difficile per entrambe le squadre. Non si possono fare paragoni con gli anni scorsi, sono cambiate tante cose. Mi piacciono questi match e mi piace prepararli, anche se è davvero difficile. Nella scorsa stagione abbiamo perso all’Etihad ma era una situazione particolare perché tre giorni prima avevamo vinto il titolo. Per noi è stato un momento speciale. Non importa giocare in casa o in trasferta, l’importante è giocare con coraggio e difenderci con tutte le nostre forze. Solo così avremo una possibilità. Questa è la partita più difficile nel mondo del calcio».