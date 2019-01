Manchester City-Liverpool: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Manchester City-Liverpool, 21ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Manchester City di Pep Guardiola è pronto ad ospitare il Liverpool di Jurgen Klopp in occasione del big match della 21ª giornata di Premier League. I Citizens sono secondi in classifica con 47 punti frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i Reds, a loro volta, guidano la classifica con 54 punti, con 7 lunghezze di distanza dai rivali e un cammino di 17 vittorie e 3 pareggi

Manchester City-Liverpool: diretta live e sintesi

Manchester City-Liverpool: formazioni ufficiali

Manchester City-Liverpool: probabili formazioni e pre-partita

Il Manchester City di Guardiola potrebbe recuperare sia De Bruyne che Gundogan, che però difficilmente partirebbero da titolari. In mezzo al campo dovrebbe trovare di nuovo spazio Fernandinho ad agire da perno centrale, con Bernardo Silva e David Silva mezzali. In attacco Aguero con Sterling a destra e Sané a sinistra. Assenti per infortunio Bravo, Mangala e Mendy.

Il Liverpool di Klopp dal suo canto deve fare i conti con ben 5 giocatori indisponibili, ovvero Gomez, Matip, Milner, Oxlade-Chamberlain e Solanke. Al centro della difesa ci dovrebbe essere Lovren a far coppia con Van Dijk, con Alexander-Arnold e Robertson terzini. A centrocampo Henderson sarà il perno centrale, con Wijnaldum e Fabinho. In attacco Salah, Firmino e Mané.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sanè. Allenatore: Josep Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Firmino, Mané, Salah. Allenatore: Jürgen Klopp

Mancheter City-Liverpool: i precedenti del match

Manchester City-Liverpool si sono affrontate 43 volte in Premier League, con un bilancio favorevole per il Liverpool con 19 vittorie a 8 e 16 pareggi. Prendendo in considerazione le ultime 11 sfide, in tutte le competizioni, il Manchester City ha solo una vittoria, risalente al settembre 2017. L’Etihad Stadium, però, resta un campo ostico per i Reds, che hanno avuto la meglio solamente in una delle 9 trasferte più recenti in casa dei Citizens.

Manchester City-Liverpool: l’arbitro del match

Sarà il signor Anthony Taylor di Wythenshawe, Greater Manchester, l’arbitro che dirigerà il match tra Manchester City e Liverpool in programma giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 21 in occasione della 21ª giornata di Premier League

Manchester City-Liverpool Streaming: dove vederla in tv

Manchester City-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.