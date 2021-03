Manchester City, quattro astrofisici a disposizione di Guardiola

Il Manchester City ha assunto degli astrofisici per aiutare Pep Guardiola

Pep Guardiola è un innovatore del modo di allenare le sue squadre e adesso avrebbe portato una nuova novità al Manchester City. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, i Citizens avrebbero assunto quattro astrofisici per aiutare il manager nel lavoro quotidiano.

Il loro ruolo sarà quello di analizzare ogni singola azione dei calciatori sul terreno di gioco. «Un ambiente calcistico basato sulla fisica è un luogo in cui apprendere attraverso la simulazione e per testare concetti tattici in modi sufficientemente solidi da consentire a un allenatore di mettere in gioco la sua carriera», ha affermato Brian Prestidge, direttore della tecnologia per conto del City Football Group.