Il Manchester City potrebbe avere Sterling a disposizione per il match di Champions League contro il Real Madrid

Il Manchester City potrebbe tirare un sospiro di sollievo in vista del prossimo match di Champions League contro il Real Madrid, grazie alle rassicuranti informazioni che giungono dall’infermeria.

Raheem Sterling ha subito un infortunio al tendine del ginocchio, ma è fiducioso di recuperare in tempo la condizione fisica ottimale per tornare in campo.