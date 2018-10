Il Manchester United torna alla carica per Ghoulam: la situazione

Il terzino sinistro del Napoli, Faouzi Ghoulam, sarebbe nuovamente finito nel mirino dei Red Devils

Il Manchester United è tornato alla carica per Faouzi Ghoulam. I Red Devils sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia A riportare l’importante retroscena di mercato ci ha pensato “Radio Kiss Kiss Napoli”, secondo cui, gli inglesi sarebbero pronti ad offrire al giocatore un contratto quadriennale da 6 milioni di euro a stagione.

La dirigenza del Manchester avrebbe anche avanzato una prima offerta, mettendo sul piatto 45 milioni per avvalersi della prestazioni del classe 91, attualmente in fase di recupero dopo il brutto infortunio rimediato quasi un anno fa in Champions League. La strada, però, è in salita. Il Napoli avrebbe chiuso ad ogni possibile trattativa convinta di poter puntare ancora fortemente sul terzino algerino.