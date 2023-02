Manchester United, Casemiro non ha dubbi: «Qui più difficile che in Liga»

Casemiro, centrocampista brasiliano del Manchester United, non ha alcun dubbio: il commento sulla sua nuova avventura

Casemiro, centrocampista del Manchester United, ha parlato così ai canali ufficiali del club.

LE PAROLE – «La Premier League è diversa dalla Liga, c’è un’intensità maggiore e le partite sono più difficili. Si gioca più in transizione. In Spagna di solito si preferisce il tiki-taka, come lo chiamano lì, qui invece il calcio è più veloce e più offensivo. Rispetto entrambi i campionati, la cosa importante è adattarsi velocemente».