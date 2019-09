Manchester United, infortunio Wan Bissaka con l’Inghilterra

Wan Bissaka lascia il ritiro dell’Inghilterra: infortunio per il laterale difensivo del Manchester United. I dettagli

Guai per il Manchester United: Wan Bissaka abbandona il ritiro dell’Inghilterra a causa di un infortunio. Il giocatore tornerà dai Red Devils per le cure.

Problemi alla schiena per il laterale difensivo, costretto a un dietrofront dopo la convocazione in Nazionale. Si attende un report medico per conoscere l’entità dell’infortunio.