Manchester United, Matic sbuffa: «Solskjaer si prenda le responsabilità»

Manchester United, Matic gioca poco e non ci sta: «Non accetto il ruolo di riserva, Solskjaer si prenda la responsabilità dei risultati»

Un inizio di stagione non proprio positivo per il Manchester United, che si ritrova attualmente all’ottavo posto in classifica di Premier League. Il centrocampista Nemanja Matic, direttamente dal ritiro della Serbia, dice la sua sul periodo:

«Non condivido la scelta di non far parte della formazione titolare, non accetto il ruolo di riserva, ma è Solskjaer a decidere. Alla fine è l’allenatore a decidere chi gioca e chi no, alla fine della stagione si dovrà assumere la responsabilità dei risultati ottenuti».