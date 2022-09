Manchester United, nuova tentazione per l’attacco: c’è Griezmann

Il Manchester United sarebbe tentato dalla situazione di Antoine Griezmann per rinforzarsi in vista di gennaio

Come riportato dal Daily Express, il Manchester United è in cerca di un nuovo attaccante e per questo motivo avrebbe messo nel mirino per gennaio Antoine Griezmann.

Il francese ha una clausola da 40 milioni di euro e, vista l’attuale situazione con l’Atletico che non pare intenzionato a riscattarlo, il Barcellona potrebbe cedere alle sirene inglesi.