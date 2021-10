Manchester United, Pogba sbotta contro il Sun: «Sono fake news»

Sui social Paul Pogba ha sbottato contro il Sun, secondo il quale il francese avrebbe smesso di trattare per il rinnovo con il Manchester United

«Una grande bugia per fare un titolo» ha scritto su Twitter Paul Pogba in riferimento a un articolo del Sun, nel quale si sosteneva che il centrocampista dopo la batosta contro il Liverpool avrebbe smesso di trattare per il rinnovo con il Manchester United.

Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO — Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021

Il centrocampista ex Juventus ha poi aggiunto sopra lo screen dell’articolo a carattere cubitali «Fake news». Il francese, quindi, sta continuando a parlare con gli inglesi per prolungare il suo contratto.