Manchester United, Rangnick: «Ora per la Champions è difficile»

L’allenatore del Manchester United Rangnick ha parlato dopo la sconfitta contro l’Everton

Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ai microfoni della BBC ha commentato la sconfitta per 1-0 contro l’Everton.

POSTO CHAMPIONS – «Difficile, se non vinciamo nemmeno le nostre partite non ha senso sperare in buoni risultati contro le nostre concorrenti».

QUESTIONE FISICA – «Non era solo una questione di creatività, ne avevamo abbastanza di giocatori creativi in campo. Era anche una questione fisica, nell’ultimo terzo di gara. Bisognava metterla sul piano fisico, e non avevamo abbastanza giocatori in area».